Первая дистанционная дискуссия этого года между городами-побратимами.

Первая дистанционная дискуссия этого года между городами-побратимами. На связи - Владимир и Эрланген. Как пандемия отразилась на жизни россиян и немцев?Сквозь "Призму" сотрудничества. Дискуссионный клуб «Призма» на базе РАНХиГС на протяжении нескольких лет связывает Владимир и Эрланген. Встреча прошла в зуме - причина дистанционного формата и стала главной темой, обсуждаемой сторонами.Роман Евстифеев, доктор политических наук, профессор Владимирского филиала РАНХиГС: «Да, разные страны, разные правовые системы, разные экономики, разные традиции и так далее, но вирусу на это всё равно. Вирус передаётся от человека к человеку по определённым биологическим законам. Соответственно, чтобы ему противостоять нужно прекращать эти взаимодействия. Для того, чтобы выйти из этой пандемии, нужны ограничения, рестрикция так называемая, которая многим не нравится. Они могут нравиться или не нравиться, но это именно то, что останавливает передачу вируса».Ограничения в Германии, по рассказам немецких друзей, схожи с теми, которые принимались в России в первую волну - так называемый локдаун, когда максимально ограничивается передвижение и общение. Помочь вернуться жителям планеты в жизнь до пандемии, сможет вакцинация - уверены обе стороны. На массовый иммунитет, который она формирует, возлагают большие надежды. А конспирологические теории появления коронавируса окончательно себя исчерпали.Роман Евстифеев, доктор политических наук, профессор Владимирского филиала РАНХиГС: «Наш коллега, доктор медицинских наук Игорь Тогунов из Владимирского филиала много говорил о вирусе. И когда его немецкие коллеги спросили: "А как вы считаете, этот вирус естественного или искусственного происхождения?", Игорь Алексеевич твёрдо как учёный заверил всех, что это всё-таки вирус естественного происхождения и многие подтверждающие факты он к этому привёл, и немецкие коллеги тоже согласились с этим».Ковид-19 связал две страны - ведь сейчас, как никогда, важно помогать друг другу и держаться вместе.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Законодательного Собрания Владимирской области: «Очень приятно, что руководители городов - Эрлангена и Владимира, личным своим участием всегда поддерживают наше заседание. Поэтому я считаю, что это очень важно с точки зрения такой народной дипломатии, несмотря на различные сложности во внешней политике, такие дискуссионные клубы есть, и они поддерживают связь между жителями наших городов и наших стран».Вопрос о преодолении последствий после пандемии остался открытым - он станет следующей темой дискуссии, которая состоится в ближайшее время.Мария Городская, Александр Голубев«Вести-Владимир»