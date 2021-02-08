Его основными обязанностями стало привлечение новых клиентов, совершенствование продуктовой линейки компании, а также развитие кросс-продаж факторинговых услуг внутри группы ВТБ.

ВТБ Факторинг назначил Игоря Внукова на должность руководителя дирекции по работе с клиентами. Его основными обязанностями стало привлечение новых клиентов, совершенствование продуктовой линейки компании, а также развитие кросс-продаж факторинговых услуг внутри группы ВТБ.В ВТБ Факторинг Игорь Внуков работает со дня основания компании. До 2013 года он занимал должность директора дирекции продаж крупного бизнеса, а затем перешел на позицию вице-президента, директора первой дирекции продаж. С июня 2020 года совмещал прежнюю позицию с исполнением обязанностей руководителя дирекции по работе с клиентами. Совокупный опыт продаж финансовых бизнес-решений крупным клиентам составляет более 17 лет, из них более 13 лет – в факторинге.«Игорь Внуков обладает успешным опытом сотрудничества с ключевыми клиентами и партнерами группы ВТБ. Он является инициатором многих уникальных по масштабу и сложности сделок, которые впоследствии переросли в отдельные направления бизнеса ВТБ Факторинг. Среди них - комплексная программа финансирования поставщиков (Supply Chain Finance (SCF)) и ABL-финансирование. Факторинговый портфель первой дирекции продаж под его управлением превышал 100 млрд руб. В новом качестве Игорь сосредоточит свои усилия на решении стратегических задач, связанных с диверсификацией бизнеса, ростом клиентской базы и сохранением отраслевого лидерства», – заявил Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.Справка:ВТБ Факторинг – дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Группа компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2020 года объем предоставленного финансирования достиг одного триллиона рублей. Портфель ВТБ Факторинг составил 335 млрд рублей, рыночная доля составила 31%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.GetFinance – высокотехнологичная платформа, которая позволяет получать факторинговое финансирование в онлайн-режиме. Современные сервисы и IT-решения обеспечивают быстрое принятие решения по заявке и выдачу финансирования в течение 24 часов. На платформе работает несколько финансирующих организаций, у клиентов есть возможность выбрать наиболее привлекательные условия факторинга. Простота и высокая скорость получения финансирования открывают доступ к факторингу субъектам малого и среднего предпринимательства.