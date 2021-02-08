Некоторые российские пенсионеры получат прибавку к выплатам в феврале. Для каких категорий граждан предусмотрена повышенная пенсия, рассказал управляющий партнер юридической компании Позиция права Егор Редин.

Некоторые российские пенсионеры получат прибавку к выплатам в феврале. Для каких категорий граждан предусмотрена повышенная пенсия, рассказал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Специалист рассказал, что с февраля инвалиды и ветераны боевых действий начнут получать прибавку. Индексация выплат для них составит 3,8%. Также на повышенную пенсию могут рассчитывать граждане старше 80 лет. Выплаты в этом месяце вырастут для них до 6 044,48 рубля.Россияне, перешагнувшие 80-летний рубеж, также могут дополнительно получать по 1 200 рублей в месяц. По словам Редина, для этого кто-то из родных или близких должен оформить уход за пенсионером. Сделать это могут и внуки старше 14 лет, передает агентство "Прайм".Кроме того, повышенная пенсия предусмотрена для российских граждан, на попечении которого находятся нетрудоспособные члены семьи. При одном иждивенце прибавка составит 2 014 рублей в месяц, при двух – 4 029 рублей в месяц и при трех – 6 044 рубля в месяц.Повышенную пенсию в феврале получат граждане, которые ушли с работы в октябре прошлого года. Юрист напомнил, что первая выплата с учетом индексации предоставляется на четвертый месяц после увольнения. Она будет включать в себя все суммы, накопившиеся за три месяца.Отметим, что сегодня правительство Руководитель информационно-аналитического центра "Телетрейд" Сергей Лысаков предположил, что прибавка для них может составить около тысячи рублей в месяц.