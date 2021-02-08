Ситуация с распространением COVID-19 в Москве постепенно улучшается. Эксперты рассказали, когда можно будет отказаться от масочного режима.
Ситуация с распространением COVID-19 в Москве постепенно улучшается. Эксперты рассказали, когда можно будет отказаться от масочного режима.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что пандемия подходит к завершению. Такой вывод можно сделать по количеству москвичей, контактировавших с COVID-19. Сюда относятся горожане, перенесшие болезнь в видимой форме или бессимптомно, а также привившиеся.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о формировании иммунной прослойки в городе в 50%. По словам иммунолога, до необходимых 70% осталось совсем немного времени. Уже в мае-июне столичные власти могут отменить масочный режим, передает .
С этим согласился кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. Он отметил, что снижение заболеваемости наблюдается на фоне сохранения масштабов тестирования горожан. "С высокой долей вероятности можно утверждать, что к лету необходимость масочного режима отпадет", – сказал эксперт.
За прошедшие сутки в России . Это минимальное число заражений COVID-19 с октября прошлого года. Прирост в Москве составил 1 728, уточнили в оперативном штабе.
Напомним, с 28 октября во всех регионах России был объявлен масочный режим. Носить средства защиты необходимо в местах массового скопления людей, в том числе магазинах и аптеках, общественном транспорте и такси. Всех нарушителей режима обяжут выплатить крупный штраф.