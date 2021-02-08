Ситуация с распространением COVID-19 в Москве постепенно улучшается. Эксперты рассказали, когда можно будет отказаться от масочного режима.

Ситуация с распространением COVID-19 в Москве постепенно улучшается. Эксперты рассказали, когда можно будет отказаться от масочного режима.Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что пандемия подходит к завершению. Такой вывод можно сделать по количеству москвичей, контактировавших с COVID-19. Сюда относятся горожане, перенесшие болезнь в видимой форме или бессимптомно, а также привившиеся.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о формировании иммунной прослойки в городе в 50%. По словам иммунолога, до необходимых 70% осталось совсем немного времени. Уже в мае-июне столичные власти могут отменить масочный режим, передает .С этим согласился кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. Он отметил, что снижение заболеваемости наблюдается на фоне сохранения масштабов тестирования горожан. "С высокой долей вероятности можно утверждать, что к лету необходимость масочного режима отпадет", – сказал эксперт.За прошедшие сутки в России . Это минимальное число заражений COVID-19 с октября прошлого года. Прирост в Москве составил 1 728, уточнили в оперативном штабе.Напомним, с 28 октября во всех регионах России был объявлен масочный режим. Носить средства защиты необходимо в местах массового скопления людей, в том числе магазинах и аптеках, общественном транспорте и такси. Всех нарушителей режима обяжут выплатить крупный штраф.