За минувшие сутки коронавирусом в России заразились всего 16 тысяч человек – последний раз прирост был столь же низким 22 октября 2020 года. Это прибавило оптимизма многим наблюдателем.

За минувшие сутки коронавирусом в России заразились всего 16 тысяч человек – последний раз прирост был столь же низким 22 октября 2020 года. Это прибавило оптимизма многим наблюдателем.Но позитивные новости звучат и с других "фронтов" борьбы с ковидом. Екатеринбургские врачи из Госпиталя ветеранов открыли новый способ восстановления пациентов после инфекции COVID-19 с помощью барокамеры. В них подаётся кислород, который насыщает организм и приводит в норму функцию лёгких.В то же время федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности пройти вакцинацию российским препаратом "Спутник V", если он пройдёт регистрацию в Евросоюзе. 34-летний политик заявил, что в вопросе о прививке главное – её эффективность, безопасность и доступность, а не политические интриги и разногласия. Курц добавил, что если "Спутник" будет одобрен, то Австрия начнёт его производство на территории страны. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.Коронавирус в МосквеЗаболели –943 724Умерли –13 896Выздоровели –847 822Коронавирус в РоссииЗаболели –3 967 281Умерли –76 664Выздоровели –3 456 210Коронавирус в миреЗаболели –106 411 907Умерли –2 322 102Выздоровели –76 504 456