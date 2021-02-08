Лжесотрудник пояснил, что ими ведется разработка «банды мошенников», которые через некоторое время будут пытаться списать все имеющиеся, на её банковской карте, сбережения...

В дежурную часть ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы с заявлением по факту мошенничества обратилась 84-летняя жительница столицы.По словам потерпевшей, ей поступил телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником полиции. Лжесотрудник пояснил, что ими ведется разработка «банды мошенников», которые через некоторое время будут пытаться списать все имеющиеся, на её банковской карте, сбережения. Также он попросил следовать инструкциям мошенников, которые будут ей звонить, для того, чтобы не сорвать операцию по их задержанию.Пенсионерка согласилась оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов и при поступившем звонке злоумышленников, следовала всем инструкциям. Так, потерпевшая скинула мошенникам, с балкона квартиры на Волгоградском проспекте, все имеющиеся у неё денежные средства.Таким образом, сумма причиненного материального ущерба составила более 500 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в столице были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 22 до 31 года.По данному факту СО ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ст.159 УК РФ « Мошенничество». В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление соучастников, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности указанной группы.