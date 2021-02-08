Житель Москвы обратился в полицию. Он рассказал, что у него пропал мобильный телефон, после чего с его банковского счета пропало свыше 2,1 миллиона рублей, передает сетевое издание . ..

Житель Москвы обратился в полицию. Он рассказал, что у него пропал мобильный телефон, после чего с его банковского счета пропало свыше 2,1 миллиона рублей, передает сетевое издание "". Правоохранительные органы установили, что это были взаимосвязанные вещи – злоумышленники воспользовались похищенным телефоном для доступа к накоплениям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.