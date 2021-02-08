Новое назначение в Белом доме. Заместителем директора департамента регионального развития назначена Анастасия Николаева. Губернатор Сипягин подписал соответствующее распоряжение.

Новое назначение в Белом доме. Заместителем директора департамента регионального развития назначена Анастасия Николаева. Губернатор Сипягин подписал соответствующее распоряжение. Анастасия Николаева родом из Вязников. Окончила ВлГУ, получила квалификацию инженера по специальности «информационно-измерительная техника и технологии» и магистра по направлению «приборостроение». В администрации Владимирской области работает с 2012 года на разных должностях в комитете информатизации, связи и