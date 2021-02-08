В ходе проверки полученной информации о том, что в квартире дома на Зеленодольской улице, возможно, оказывают услуги интимного характера, сотрудниками полиции задержана 31-летняя жительница Подмосковья...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе проверки полученной информации о том, что в квартире дома на Зеленодольской улице, возможно, оказывают услуги интимного характера, сотрудниками полиции задержана 31-летняя жительница Подмосковья.Установлено, что задержанная арендовала для противоправной деятельности квартиру, разместила в сети Интернет анкеты девушек, закупала бытовые товары, средства контрацепции и антисептики, принимала денежные средства от клиентов.Также в квартире по данному адресу задержаны три приезжие женщины, в возрасте от 24 до 40 лет, которые оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией».Отделением дознания УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в рамках расследования уголовного дела, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18