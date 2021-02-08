Анастасия Николаева стала заместителем директора, начальником управления программ и проектов этого департамента.

Анастасия Николаева стала заместителем директора, начальником управления программ и проектовэтого департамента.Анастасия Сергеевна Николаева родилась в Вязниках. Окончила Владимирский государственный университет, получила квалификацию инженера по специальности «информационно-измерительная техника и технологии» и магистра по направлению «приборостроение».В администрации Владимирской области – с 2012 года. Работала на разных должностях в комитете информатизации, связи и телекоммуникаций, комитете по вопросам государственного управления и комитете проектной деятельности. До назначения на должность заместителя директора, начальника управления программ и проектов департамента регионального развития Владимирской области возглавляла отдел сопровождения реализации программ и проектов в этом управлении.