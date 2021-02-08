Нонна Терентьева была одной из самых красивых актрис СССР. Но по воле судьбы она часто играла одно и то же амплуа – авантюристки и стервы. Уж больно утонченная у нее была внешность для советской актрисы, не похожей на всех остальных. Ее называли русской Мерилин Монро.

Нонна Терентьева была одной из самых красивых актрис СССР. Но по воле судьбы она часто играла одно и то же амплуа – авантюристки и стервы. Уж больно утонченная у нее была внешность для советской актрисы, не похожей на всех остальных. Ее называли русской Мерилин Монро.Нонна Терентьева сочиняла стихи и сценарии, была талантливой и очень красивой. Она никогда не играла комсомолок и передовых тружениц. Ее утонченная и чувственная внешность годилась на роли коварных красавиц. За прирожденный талант ее звали строить карьеру в Голливуд. Но советское руководство было против. Ее не отпустили. В итоге она осталась в СССР и пожалела...Самородок красоты и утонченности, она оказалась не особенно востребована в советской киноиндустрии. Не наш формат, как говорили многие кинорежиссеры. Ей бы играть каких-нибудь принцесс и жен гангстеров. Но на советском экране она часто была лишь в ролях второго плана.ДОЧЬ ВОЕННОГО И АКТРИСЫНонна Новосядлова родилась 1942 года в Азербайджане. Ее отец был военнослужащим, а мать театральной актрисой. Девочка обожала выступать. Она с детства самостоятельно создавала домашние постановки и наряжалась перед зеркалом в мамину одежду.После войны Новосядловы уехали в Румынию по службе отца. Здесь Нонна пошла в первый класс. Но вскоре они опять переехали. В Киеве девочка закончила школу и с первого раза прошла вступительный отбор в театральный вуз.После расставания с возлюбленным Нонна все бросила и назло ему уехала в Москву, которую без труда покорила. Она с первой попытки поступила в Щукинское училище. Еще будучи студенткой она получила ошеломительный успех и сбегала из училища через задний двор, чтобы не наткнуться на своих фанатов, которые поджидали ее.КИНОСтудентка Щукинского училища Нонна Терентьева снялась сразу в двух фильмах – "Бухта Елены" и "Самый медленный поезд". После этого ей предложили сниматься Хейфиц в экранизации рассказа А.П. Чехова "Ионыч", фильме "В городе С.", а также Владимир Мотыль в картине "Женя, Женечка и "Катюша". Терентьева выбрала чеховскую экранизацию. Это стало звездной ее ролью.В том же 1966 году фильм "В городе С." повезли на фестиваль в Канны, где Нонну Терентьеву заметили западные режиссеры. Ее звали в Голливуд, но руководство советского кинематографа утверждало, что Нонна Терентьева нужна на родине. Но это оказалось неправдой. Актриса сыграла в нескольких фильмах, в большинстве из которых ей достались роли второго плана. Одной из знаковых ролей стала коварная красотка Зоя Монроз в фильме "Гиперболоид инженера Гарина". После этой роли ее стали сравнивать с Мэрилин Монро и Гретой Гарбо.СЫН МИНИСТРА И БЛАТ В ТЕАТРЕВ конце 1970-х Нонна Терентьева вернулась в Киев, где жили ее родители и возлюбленный. В русском драмтеатре она стала настоящей звездой, но коллеги по сцене ревновали к ее успеху и травили за то, то она продвигается по блату. Многие считали, что лучшие роли ей дают лишь за то, что муж Нонны Николаевны – сын министра. После развода она лишилась всех ролей.Нонна Терентьева впервые вышла замуж в 23 года за киевлянина Бориса Терентьева. Но их отношения оказались недолговечными. Он был человеком приземленным, а она творческой натурой. После рождения дочери Ксении семья распалась.РАКНонна Терентьева поздно узнала о страшном диагнозе – рак груди. Она никому не рассказала о страшном недуге и мучительно умерла практически в одиночестве. Дочь она отправила в Америку, чтобы та не видела ее страданий. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.