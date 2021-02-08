Поддержка многодетных семей в рамках программы «Десятилетие детства в России». Совещание на эту тему прошло в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья». Как напомнила сенатор от

Поддержка многодетных семей в рамках программы «Десятилетие детства в России». Совещание на эту тему прошло в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья». Как напомнила сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова, семья – ячейка общества и фундамент, на котором стоит государство. И, естественно, в 2021 году по-прежнему пристальное внимание к многодетным. Будут продолжены все программы по