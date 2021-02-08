После продажи частного дома в одном из сел Челябинской области пенсионерка обратилась к девушке-риелтору для помощи в покупке нового жилья в Копейске. Тяга к переменам возникла у пожилой ..

После продажи частного дома в одном из сел Челябинской области пенсионерка обратилась к девушке-риелтору для помощи в покупке нового жилья в Копейске. Тяга к переменам возникла у пожилой женщины не просто так – она болеет раком и нуждается в постоянном наблюдении врачей.Молодая риелторша помогла пенсионерке купить комнату в коммуналке, а затем и вовсе предложила едва ли не родственную помощь и заботу, передает . Дошло до того, что девушка стала называть ее своей мамой.Растроганная такой заботой пенсионерка решила завещать ей свое жилье. Оформить документы вызвалась сама риелторша. Выяснилось, что вместо завещания она подсунула пожилой женщине договор купли-продажи, по которой комната сразу перешла в ее пользование. Теперь в деле разбирается суд.