Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил высылку из России трех дипломатов Евросоюза. Этот шаг следствием действий, предпринятый рядом дипломатических представительств ..

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил высылку из России трех дипломатов Евросоюза. Этот шаг следствием действий, предпринятый рядом дипломатических представительств других стран на фоне произошедших в Москве беспорядков, передает . Российские власти показали, что подобные действия они терпеть не будут.