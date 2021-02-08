Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон...

Сотрудниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержана 30-летняя женщина, подозреваемая в покушении на сбыт наркотического средства - мефедрона.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве около одного из домов в поселении Сосенское задержали женщину по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у 30-летней уроженки Московской области были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, общей массой около 50 граммов.Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон. Установлено, что наркотик предназначался для последующего сбыта путем закладок.Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57