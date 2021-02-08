Сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетнего и незамедлительно предприняли меры к его возвращению домой...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы разыскали пропавшего ребенка и вернули его домой.В территориальный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 12-летнего внука. По словам женщины, мальчик ушел из квартиры после ссоры с сестрой и с тех пор не появился дома.Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия. Были разосланы ориентировки с приметами ребенка, опрошен круг лиц, общающихся с мальчиком, обследованы места его возможного пребывания.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы установлен номер телефона приятеля мальчика, по которому удалось связаться с пропавшим. После чего стражи порядка установили местонахождение несовершеннолетнего и незамедлительно предприняли меры к его возвращению домой.В настоящее время, благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.Бабушка мальчика выразила благодарность полицейским за грамотную и слаженную работу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56