Злоумышленница, ухаживая за хозяевами квартиры, обнаружила в шкафу сбережения. Воспользовавшись удобным моментом, она похитила денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в краже денежных средств.В ОМВД России по району Текстильщики поступило заявление от жительницы Москвы. Женщина сообщила, что из квартиры ее знакомых пропали денежные средства. Заявительница уточнила, что за 88-летней пенсионеркой и ее 61-летним сыном она осуществляла уход с ранее нанятой ею приезжей женщиной. Ущерб составил полтора миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Чистова задержали подозреваемую – 47-летнюю приезжую из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленница, ухаживая за хозяевами квартиры, обнаружила в шкафу сбережения. Воспользовавшись удобным моментом, она похитила денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению, купив недвижимость в своем городе.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18