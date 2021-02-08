Во Владимире побывала Елена Цунаева, руководитель «Поискового движения России», сопредседатель Центрального Штаба ОНФ.

Во Владимире побывала Елена Цунаева, руководитель «Поискового движения России», сопредседатель Центрального Штаба ОНФ. Она возглавила работу областной конференции «Память. Поиск. Победа». Форум прошёл на базе школы № 21 областного центра.Открылась конференция митингом на воинском мемориале Князь-Владимирского кладбища. Поисковики возложили цветы и венки. Елена Цунаева отметила особый вклад отрядов нашего региона в работу «Поискового движения России». Подчеркнув: на «карте поиска» они занимают достойное место. Высоко отмечен и опыт владимирских поисковиков в деле возвращения имён и восстановления судеб погибших бойцов Великой Отечественной войны. Именно во Владимире появился проект по авиационному поиску «Небо родины». Ребята нашего региона уже организовали несколько экспедиций по подъёму военных самолетов и поиску останков погибших пилотов. Образцом для всей страны стал и опыт работы в архивах. Ветераны, к сожалению, уходят, а потому, по словам Елены Цунаевой, в последние годы на первый план выходит ещё одна важнейшая задача поискового движения- передача памяти о Великой Отчественной войне.Елена Цунаева, ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ: «Этим связующим звеном, которое должно подхватить эстафету рассказала о подвиге страны в тылу и на фронте, являются именно поисковые отряды. Потому что мы с вами выезжаем на поля сражений, мы проводим экскурсии, мы погружаемся в эту тему и можем рассказать и личную историю».Отдельная тема – и деятельность школьных отрядов. С них начинается дорога большого поиска. Сама Елена Цунаева с 1983-его входит в поисковый отряд «Верность» школы №99 города-героя Волгограда. Она - участник десятков экспедиций по розыску и перезахоронению советских воинов. Участниками конференции стали активисты поискового движения из всех районов региона. Председатель регионального отделения «Поискового движения России» Вячеслав Казаков рассказал об итогах работы в непростом 2020-ом. Поисковики области получили и заслуженные награды. Это знаки «За отличие в поисковом движении» от Министерства Обороны, благодарственные письма от Федерального Агентства по делам молодёжи, региональные грамоты. А в школе №21 в этот день открыли музей поискового отряда «Владимирец».Мария Платанюк