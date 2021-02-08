В 1985 году фильм Самая обаятельная и привлекательная стал лидером проката, его посмотрели 45 миллионов человек. Лента обошла вышедшие в том же году картины Вокзал для двоих, Любовь и голуби, Мы из джаза, Забытая мелодия для флейты. Между тем фильма могло бы и не быть, ведь актриса Ирина Муравьева отказывалась сниматься.

В 1985 году фильм "Самая обаятельная и привлекательная" сталлидером проката, его посмотрели 45 миллионов человек. Лента обошла вышедшие втом же году картины "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Мы из джаза", "Забытаямелодия для флейты". Между тем фильма могло бы и не быть, ведь актриса ИринаМуравьева отказывалась сниматься.Сценарий фильма "Самая обаятельная и привлекательная" написалирежиссеры Геральд Бежанов и Анатолий Эйрамджан. На его создание ушло всего тринедели. Роль сотрудницы конструкторского бюро Надежды Клюевой разрабатывалась специальнодля Ирины Муравьевой.После съемок в фильме "Карнавал" актриса не хотелавозвращаться к образу забавной дурнушки. Муравьева грезила сложными,драматичными ролями, поэтому сразу отвергла сценарий Бежанова. Режиссерпотратил на уговоры шесть месяцев. Кинематографист караулил артистку у входа втеатр, разговаривал с ее мужем и в итоге добился своего."Муравьева была юной, пухленькой, живой, органичной. Она жила картиной", – вспоминалГеральд Бежанов в одном из интервью.Бежанову очень нравилось работать с Муравьевой. Актрисавсегда знала текст и четко выполняла указания режиссера, чего не скажешь о ееколлегах. Александр Абдулов и Татьяна Васильева оказались настоящей головнойболью для кинематографиста – они приходили на площадку неподготовленными и неслушали наставлений.Однажды Абдулов вообще не появился на съемках. Свое отсутствиеон оправдал внезапным недомоганием. Спустя время стало известно, что артист насамом деле летал на гастроли. Позднее Татьяна Васильева подложила свиньюГеральду Бежанову. Без ведома режиссера она сменила цвет волос. Более того, исполнительницароли Сусанны утверждала, что не меняла оттенок локонов, а находившийся всговоре с ней оператор ей поддакивал. В итоге Геральд Суренович получил микро-инфаркт.Кинематографист месяц отсутствовал на площадке. Заставить Васильеву вернуться кисходному оттенку шевелюры Бежанов не смог. Волосы актрисы пришлось прятать подголовными уборами.На съемки фильма "Самая обаятельная и привлекательная"выделили 500 тысяч рублей. Артисты появлялись в кадре в собственных нарядах.Белоснежная шуба и платья главной героини – личные вещи Ирины Муравьевой. Широкополую алую шляпу на съемки принесла из дома Татьяна Васильева. Специально длякартины был сшит только костюм героя Михаила Кокшенова.Не обошлось без травм на площадке. По сюжету Надя Клюева иГена Сысоев отлично играют в настольный теннис. Между тем артисты, исполняющиеэти роли, до съемок даже не держали ракеток в руках. Ирина Муравьева иВладимир Носик специально учились игре. Однажды во время репетиции Носик так увлекся, что сломал палец на ноге. На работу артист приходил в гипсе.Интересные факты о фильме "Самая обаятельная ипривлекательная"Квартиры и кабинет конструкторского бюро создали впавильонах "Мосфильма". Сцены у проходной снимали в одном из заводов, эпизоды ввестибюле – в здании научно-исследовательского института на Павелецкой. Киношники работали в Первом Щипковскомпереулке, в окрестностях Патриарших прудов, рядом с метро "Серпуховская", впомещениях гостиницы "Россия".В картине снялась дочь Леонида Куравлева – Екатерина. Ейдосталась рольЛарисы – соседки Нади Клюевой по гостиничному номеру.Роль Сусанны могли сыграть Инна Чурикова и Любовь Полищук.За сцену, в которой фарцовщик произносит: "Кого ты привела?Она что, с Урала?", Геральд Бежанов был вынужден официально извиняться. Режиссерпросил прощения у жительниц Свердловской области.В эпизоде, в котором героиня примеряет наряды у фарцовщика, на экране телевизора можно заметить выступление французской поп-певицы Аманды Лир. Междутем на фоне звучит голос Ларисы Долиной.