В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято тридцать пять свертков, общей массой 66,5 грамма, наркотического средства – героина...

Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате реализации оперативной информации сотрудниками полиции в подъезде жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре, по подозрению в совершении незаконного оборота наркотических средств в крупном размере задержан 27-летний неработающий гражданин.Установлено, что подозреваемый осуществлял тайниковые закладки с веществом неизвестного происхождения в различных районах Северного округа Москвы.В подъезде жилого дома при осмотре места происшествия обнаружены и изъяты два свертка из полимерного материала с неизвестным веществом, общей массой свыше 3 граммов. В ходе личного досмотра задержанного обнаружено и изъято тридцать пять свертков, общей массой 66,5 грамма. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Следствием ОМВД России по Бескудниковскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-28