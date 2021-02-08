Проведенным исследованием установлено, что изъятый материал, массой более 100 граммов, содержит в своем составе прекурсор психотропного вещества – 1-фенил-2-нитропропен...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в хранении более 100 граммов прекурсора психотропного вещества.Полицейскими дорожно-патрульной службы на Шоссе Энтузиастов с целью проверки документов был остановлен автомобиль «Шевроле». Во время проверки пассажир, 23-летний житель Московской области, стал нервничать, вследствие чего полицейскими было принято решение досмотреть гражданина. В ходе досмотра под курткой у пассажира была обнаружена емкость с веществом неизвестного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что изъятый материал, массой более 100 граммов, содержит в своем составе прекурсор психотропного вещества – 1-фенил-2-нитропропен.Водитель транспортного средства, имевший признаки опьянения, отказался пройти медицинское освидетельствование. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Дознанием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73