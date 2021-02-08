Штаб оппозиционера Светланы Тихановской готовит план по свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подробности раскрыл ее советник Франак Вячорка.

Штаб оппозиционера Светланы Тихановской готовит план по свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подробности раскрыл ее советник Франак Вячорка.Представитель Тихановской сообщил, что большие перемены в жизни республики произойдут в ближайшие пять месяцев. Оппозиция собирается воздействовать на определенные рычаги, чтобы режим Лукашенко дал сбой и начался диалог. "Нет смысла бить повсюду", – отметил Вячорка.По его словам, каждый белорус может внести свой вклад в борьбу с действующей властью. Люди могут выходить на уличные акции, заниматься коммуникационными кампаниями (раздача листовок, работа в интернете), объявить экономический бойкот, передает "Солидарность".В число главных задач оппозиции входит раскол белорусских элит через внешние и внутренние каналы. В разговоре с "Радио Свобода" советник Тихановской отметил, что белорусским чиновникам нужно показать перспективу, которая их ожидает при уходе Лукашенко.Известно, что Запад продолжит помогать протестующим. Работа будет осуществляться по трем направлениям. Первое – это солидарность (поддержка независимых СМИ), второе – давление (изоляция режима), третье – справедливость (международные суды).Соратник выразил надежду, что санкционные списки будут расширены. Вячорка подчеркнул, что оппозиции важно "дипломатично изолировать" Александра Лукашенко, то есть сделать так, чтобы России и другим странам было невыгодно его поддерживать.