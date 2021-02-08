Кольчугинская спортсменка Алина Сафина завоевала серебряную медаль первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет. Алина билась в весовой категории 64 кг. Девушка провела 4 боя, в трёх

Кольчугинская спортсменка Алина Сафина завоевала серебряную медаль первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет. Алина билась в весовой категории 64 кг. Девушка провела 4 боя, в трёх одержала уверенные победы. Первенство России по боксу проходило с 1 по 6 февраля в городе Королёве Московской области. В турнире принимали участие более 160 спортсменов со всей