В надзорном ведомстве инициировали возбуждение четырёх уголовных дел, среди которых разбойное нападение на пассажира, незаконный оборот наркотиков и хранения оружия.

В 2020 году сотрудники владимирской транспортной прокуратуры выявили 484 нарушения закона, из которых 360 уже устранены. В надзорном ведомстве инициировали возбуждение четырёх уголовных дел, среди которых разбойное нападение на пассажира, незаконный оборот наркотиков и хранение оружия.При этом штат ведомства насчитывает всего семь сотрудников, которые отвечают в том числе за Ивановскую, Рязанскую и Нижегородскую области.Интересно, что в минувшем году было устранено на 20% нарушений больше, чем в 2019. При этом количество проведённых проверок, примерно, одинаково.В целом за прошлый год прокуроры привлекли к ответственности более 100 должностных лиц, из которых около 25% - оштрафованы.