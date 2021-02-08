В деревне Зеленцино Александровского района сгорел частный дом. Пожар начался на улице Вишнёвая около 4 часов дня 7 февраля. В МЧС говорят, что сообщение о возгорании в тревожное ведомство

В деревне Зеленцино Александровского района сгорел частный дом. Пожар начался на улице Вишнёвая около 4 часов дня 7 февраля. В МЧС говорят, что сообщение о возгорании в тревожное ведомство поступило слишком поздно, огонь уже успел охватить кровлю и внутреннюю отделку дома по всей площади. Пожарные потушили огонь на площади 40 кв. м. Погибших и пострадавших