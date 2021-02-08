Утром 8 февраля в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Пионерской улице в Балашихе произошел пожар, передает сайт . Из здания пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых пятеро ..

Утром 8 февраля в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Пионерской улице в Балашихе произошел пожар, передает сайт "". Из здания пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых пятеро детей. При тушении огня спасатели обнаружили два трупа. Личности погибших устанавливаются.