Утром 8 февраля в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Пионерской улице в Балашихе произошел пожар, передает сайт . Из здания пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых пятеро ..
<a href="https://33live.ru/novosti/08-02-2021-v-balashixe-ot-ognya-umerli-dvoe-chelovek.html" target="_blank">В Балашихе от огня умерли двое человек</a> - Утром 8 февраля в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Пионерской улице в Балашихе произошел пожар, передает сайт . Из здания пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых пятеро ..
[url=https://33live.ru/novosti/08-02-2021-v-balashixe-ot-ognya-umerli-dvoe-chelovek.html]В Балашихе от огня умерли двое человек[/url] - Утром 8 февраля в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Пионерской улице в Балашихе произошел пожар, передает сайт . Из здания пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых пятеро ..