Из окна третьего этажа одной из больниц Читы выпал пятилетний мальчик, передает . Ребенок получил серьезные травмы – ушиб мозга и многочисленные переломы. Для спасения его жизни врачи ввели ..

Из окна третьего этажа одной из больниц Читы выпал пятилетний мальчик, передает . Ребенок получил серьезные травмы – ушиб мозга и многочисленные переломы. Для спасения его жизни врачи ввели пострадавшего в состояние комы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.По предварительным данным, мальчик приехал в больницу вместе с матерью для проведения операции на газу. Однако женщине не разрешили лежать с ним в палате из-за коронавирусных ограничений. Ее даже не пустили в платную палату. В результате пятилетнего мальчика оставили одного.