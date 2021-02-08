Сразу на девяти этажах высотного офисного здания в Екатеринбурге загорелись электрощитки, передает . Проводится эвакуация людей. Прибывшие на место экстренные службы обследуют помещения ..

Сразу на девяти этажах высотного офисного здания в Екатеринбурге загорелись электрощитки, передает . Проводится эвакуация людей. Прибывшие на место экстренные службы обследуют помещения для поиска очага возгорания и ликвидации угрозы.