Сразу на девяти этажах высотного офисного здания в Екатеринбурге загорелись электрощитки, передает . Проводится эвакуация людей. Прибывшие на место экстренные службы обследуют помещения ..
<a href="https://33live.ru/novosti/08-02-2021-v-ekaterinburge-zagorelos-ofisnoe-zdanie.html" target="_blank">В Екатеринбурге загорелось офисное здание</a> - Сразу на девяти этажах высотного офисного здания в Екатеринбурге загорелись электрощитки, передает . Проводится эвакуация людей. Прибывшие на место экстренные службы обследуют помещения ..
[url=https://33live.ru/novosti/08-02-2021-v-ekaterinburge-zagorelos-ofisnoe-zdanie.html]В Екатеринбурге загорелось офисное здание[/url] - Сразу на девяти этажах высотного офисного здания в Екатеринбурге загорелись электрощитки, передает . Проводится эвакуация людей. Прибывшие на место экстренные службы обследуют помещения ..