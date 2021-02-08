Последнее время ряд высокопоставленных чиновников ЕС то и дело говорят о поддержке белорусского народа в борьбе с диктатурой Александра Лукашенко. Директор Белорусского свободного театра Николай Халезин заявил, что эти слова расходятся с действительностью.

Последнее время ряд высокопоставленных чиновников ЕС то и дело говорят о поддержке белорусского народа в борьбе с диктатурой Александра Лукашенко. Директор Белорусского свободного театра Николай Халезин заявил, что эти слова расходятся с действительностью.Протестная активность в Белоруссии постепенно сходит на нет. Наиболее активные деятели оппозиционного крыла сообщили, что попытаются вернуть людей на улицы в период проведения Всебелорусского народного собрания в Минске.На фоне этих событий со стороны Европейской номенклатуры звучат слова о солидарности с гражданским обществом Белоруссии. Директор Белорусского свободного театра Николай Халезин сообщил в своем телеграм-канале, что западные лозунги расходятся с реальным положением вещей.Эксперт сослался на свои источники, по информации которых внутри европейских структур работа по четвертой фазе санкций против Александра Лукашенко не ведется. Кроме того, не существует даже соответствующего меморандума.Халезин поставил под сомнение заявления о том, что ЕС солидаризируется с белорусским народом. Он предположил, что антилукашенковская риторика используется для красного словца. Эксперт также сообщил, что в скором времени данные, которые оказались в его распоряжении, появятся в публичном поле.Стоит отметить, что в данный момент внимание общественности приковано к грядущему Всебелорусскому народному собранию. Представители оппозиции призывают игнорировать данное мероприятие, поскольку к участию в нем не допустили по-настоящему независимых деятелей.