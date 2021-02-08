Летом город Гороховец примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Летом город Гороховец примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
В результате общественного обсуждения состоялся выбор общественной территории для участия в конкурсе – это улицы Набережная и Гоголя, на территории которых планируется создать Аллею и Сквер воинской славы Гороховецких судостроителей.
Жители могут принять участие в общественном обсуждении разработанной концепции. Первое обсуждение состоится 10 февраля на двух площадках – в здании Вязниковского технико-экономического колледжа (для молодежи города) и в здании МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр «Ракета» в 16.00 (для представителей общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, краеведов и всех желающих).
Предварительно ознакомиться с можно на сайте администрации Гороховецкого района.