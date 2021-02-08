Летом город Гороховец примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Летом город Гороховец примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.В результате общественного обсуждения состоялся выбор общественной территории для участия в конкурсе – это улицы Набережная и Гоголя, на территории которых планируется создать Аллею и Сквер воинской славы Гороховецких судостроителей.Жители могут принять участие в общественном обсуждении разработанной концепции. Первое обсуждение состоится 10 февраля на двух площадках – в здании Вязниковского технико-экономического колледжа (для молодежи города) и в здании МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр «Ракета» в 16.00 (для представителей общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, краеведов и всех желающих).Предварительно ознакомиться с можно на сайте администрации Гороховецкого района.