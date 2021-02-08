Фондом МОНОГОРОДА.РФ были выделены 636 млн рублей на строительство и реконструкцию городских очистных сооружений и водозабора.

Фондом МОНОГОРОДА.РФ были выделены 636 млн рублей на строительство и реконструкцию городских очистных сооружений и водозабора.«К совместной работе с Фондом мы подошли с износом городской инфраструктуры более чем на 80 процентов. В городе порой текли реки канализационных вод, водопровод требовал срочной реконструкции, вода из крана была светло-коричневого цвета, содержание железа в ней в 30 раз превышало предельно допустимую концентрацию. При поддержке Фонда были построены важные не только для инвесторов, но и для всех жителей Камешково объекты водоснабжения. Эффект от нашей работы ощутили почти 12 тысяч человек», – отметил глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский.В региональном Департаменте ЖКХ сообщили, что аварийность систем водоснабжения в Камешково снизилась на 30 процентов, объём подачи воды увеличился на 350 процентов. К центральному водоснабжению подключены 100 предпринимателей, 40 социальных учреждений и 209 жилых домов. А теперь и частный сектор города начал отказываться от собственных скважин и стал присоединяться к центральному водоснабжению: подключено уже около 30 домов.В планах камешковской администрации – в 2022-2023 годах реализовать программу по обеспечению инфраструктурой водоотведения и водоснабжения земельных участков, предоставляемых семьям с тремя или более детьми. Ранее программа в городе не могла быть реализована из-за высокой аварийности систем водоснабжения.