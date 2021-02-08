Соответствующие изменения сегодня внесены в Указ «О введении режима повышенной готовности».

Системы профессионального и дополнительного образования Владимирской области возвращаются в традиционный режим организации обучения. Соответствующие изменения сегодня внесены в Указ «О введении режима повышенной готовности».Напомним, что с 16 ноября 2020 года из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом государственные организации среднего профессионального и дополнительного образования Владимирской области были переведены на технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие учащегося и педагогического работника на расстоянии, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий.Федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, дополнительные общеобразовательные программы, основные образовательные программы среднего профобразования, а также частным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, основные образовательные программы среднего профобразования, было рекомендовано принять решения по реализации этих программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.