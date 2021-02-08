Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трех женщин 69, 81 и 82 лет с диагнозом COVID-19, страдавших заболеваниями сердца.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 58 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 14 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трех женщин 69, 81 и 82 лет с диагнозом COVID-19, страдавших заболеваниями сердца.Согласно статистике, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 23 костромичей. Восемь новых случаев заболевания выявлено в Костромском районе, по четыре - в Волгореченске, Солигаличском и Мантуровском районах. Три пациента с ковидом прибавилось в Нерехтском районе. По два - в Галичском, Буйском и Поназыревском районах. По одному - в Сусанино, Красном-на-Волге, Вохме, Макарьеве, Судиславле и Парфеньевском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17447 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14766 человек. В стационарах лежит 435 пациентов, из них 268 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2100 заболевших.