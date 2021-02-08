Власти сделали многое для повышения благосостояния российских пенсионеров, но принятых мер пока недостаточно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти сделали многое для повышения благосостояния российских пенсионеров, но принятых мер пока недостаточно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что с 1990-х годов в России был проделан большой путь по улучшению жизнь пожилых граждан. Власти поэтапно принимают меры поддержки пенсионеров. "Понятно, что скачкообразно сделать всем большие пенсии, не представляется возможным", – поведал Песков.По его словам, в развитии было несколько негативных периодов или черных полос, которые тормозили повышение выплат. Среди них – мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, например, пандемия коронавирусной инфекции. "Это очевидно", – цитирует Пескова .Пресс-секретарь добавил, что нельзя жить прошлым, нужно всегда смотреть в будущее. Песков подчеркнул, что правительству предстоит много работы в сфере пенсионного обеспечения граждан. Так, сегодня рассматривается .Ранее "Дни.ру" рассказали, какие категории граждан в феврале могут рассчитывать на повышенные пенсии в России. Так, прибавку получат инвалиды, ветераны боевых действий и люди старше 80 лет. Кроме того, выплаты увеличат для пенсионеров, которые уволились в конце прошлого года.