Всего за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 23 ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации регионального УМВД, 7 февраля около 20:50 в Муроме у д.5 «Б» на Карачаровском шоссе водитель снегохода «Пантера», 1989 г.р., двигаясь по территории гаражного кооператива в сторону Карачаровского шоссе, врезался в опору рекламного щита. В результате ДТП водитель снегохода госпитализирован, пассажир 2002 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Всего за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 23 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 4 происшествия. Полицейскими оформлено 481 происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 73 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.