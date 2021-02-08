Цены на электроэнергию в России выросли до максимальных значений за последние пять лет. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время стоимость только продолжит увеличиваться.

Цены на электроэнергию в России выросли до максимальных значений за последние пять лет. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время стоимость только продолжит увеличиваться.Согласно данным "Совета рынка", одноставочная цена оптового рынка в европейской части России и на Урале выросла на 3,4% до 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час, в Сибири – на 0,6% до 1,78 тысячи рублей за один мегаватт-час.Отметим, что одноставочная стоимость включает в себя два элемента: цену на электроэнергию за сутки вперед и стоимость мощности. За 2020 год электроэнергия подешевела, а мощность, наоборот, подорожала.По прогнозам регулятора, в этом году цены на электроэнергию вновь вырастут. В европейской части страны и на Урале ожидется подорожание на 3,8%, а в Сибири – на 13,4%, сообщает "Коммерсантъ".Увеличение стоимости прокомментировал представитель инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев. В разговоре с он отметил, что это связано со снижением спроса."Такой у нас рынок: спрос снижается, а количество денег, которое должно попасть генераторам, неизменно", – объяснил эксперт.Замминистра энергетики Павел Сниккарс рассказал, что рост оптовых цен на электроэнергию никак не повлияет на тарифы для населения. По его словам, стоимость полностью регулируется государством.Ранее "Дни.ру" написали, что . Дело в том, что используемый в системах зарубежный стандарт передачи данных не входит в список допустимых. Эксперты предупредили граждан, что замена приборов может привести к росту тарифов.