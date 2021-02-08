Лишенные другого водоснабжения жители ходят на окраину села - к роднику.

Лишенные другого водоснабжения жители ходят на окраину села - к роднику.У большинства населения Сновиц вода есть - свои скважины или водопровод. Но для полутора десятка семей наулице Центральной этот колодец незаменим. Однако еще осенью вода в нем стала настолько грязной, сто непригодна даже для стирки. На просьбы очистить колодец местная администрация не реагирует, возмущаются селяне.Между тем, добраться до отдаленного родника по сугробам, чтобы набрать воды, становится все труднее.