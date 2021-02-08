45-летний ранее судимый местный житель признан виновным в с незаконном хранении боеприпасов, а также части растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.

45-летний ранее судимый местный жительпризнан виновным в снезаконномхранениибоеприпасов, а также части растений, содержащих наркотические средства в крупном размереУстановлено, что оннашел дикорастущее растение рода конопля, сорвал его, высушил и хранил дома для личного употребления.В сентябре 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции унегоизъято более 120 граммнаркотикосодержащегорастенияКроме того, у Дбыли обнаружены 10 винтовочных патронов калибра 7,62 мм.,которые он нашел и хранил, не имея специального разрешения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Собинский горсудназначил ему3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законнуюилу не вступил.