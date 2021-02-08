45-летний ранее судимый местный житель признан виновным в с незаконном хранении боеприпасов, а также части растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.
45-летний ранее судимый местный житель
признан виновным в с
незаконном
хран
ении
боеприпас
ов
, а также части растений, содержащих наркотические средства в крупном размере
.
Установлено, что он
нашел дикорастущее растение рода конопля, сорвал его, высушил и хранил дома для личного употребления.
В сентябре 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у
него
изъято более 120 грамм
наркотикосодержащего
растения
.
Кроме того, у Д
.
были обнаружены 10 винтовочных патронов калибра 7,62 мм
.,
которые он нашел и хранил, не имея специального разрешения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Собинский горсуд
назначил ему
3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную
с
илу не вступил.