Заявитель, 44-летний москвич, рассказал, что, воспользовавшись услугой каршеринга, припарковал автомобиль КИА стоимостью 500 тысяч рублей во дворе дома, но забыл завершить поездку...

Полицейские ОМВД России по району Новогиреево задержали 19-летнего парня, подозреваемого в угоне иномарки.В отдел полиции по району Новогиреево г. Москвы поступило сообщение об угоне автомобиля. Заявитель, 44-летний москвич, рассказал, что, воспользовавшись услугой каршеринга, припарковал автомобиль КИА стоимостью 500 тысяч рублей во дворе дома, но забыл завершить поездку. Через некоторое время он обнаружил пропажу автомашины.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Союзном проспекте задержали подозреваемого – 19-летнего ранее судимого москвича. Установлено, что заявитель оставил автомобиль открытым и отлучился, чем и воспользовался злоумышленник. Он сел в салон и угнал транспортное средство. Доехав до Саянской улицы, молодой человек совершил ДТП, въехав в сугроб, после чего скрылся.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73