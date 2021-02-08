Всего она похитила более 5,3 млн рублей.

Во Владимире экс-заместителя главного бухгалтера птицефабрики «Центральная» признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд приговорил женщину к двум годам колонии общего режима. Решение было обжаловано в Областном суде, но правосудие оставило вердикт без изменений.По информации суда, А.В. Туркова работала заместителем главного бухгалтера ООО «Птицефабрика «Центральная», а также старшим бухгалтером по зарплате в ООО «УК «Русское поле». Она начисляла аванс и зарплаты сотрудникам.В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая переводила себе повышенное жалованье, а также начисляла деньги мужу, который не знал о её афёрах и не был даже официально трудоустроен в учреждении.Установлено, что предприимчивая сотрудница похитила 5 млн 335 тысяч 489 рублей 47 копейки. На суде она полностью признала свою вину и раскаялась.