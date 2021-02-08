При этом изучение школьной программы никто не отменял. Выполнять её в таких случаях придётся самостоятельно.
Владимирское управление образования сообщает, что во всех школах и детских садах областного центра соблюдается необходимый температурный режим.
«В учреждениях работают все классы и группы. Жалоб не поступало», - уточнили в горадминистрации.
С учётом , руководителям рекомендовано с пониманием отнестись к решению родителей оставить ребёнка дома. Прогулом для учеников 1-5 классов не будет считаться неявка при температуре ниже минус 20 градусов, для 5-11 классов — ниже минус 25.
При этом изучение школьной программы никто не отменял. Выполнять её в таких случаях придётся самостоятельно.