При этом изучение школьной программы никто не отменял. Выполнять её в таких случаях придётся самостоятельно.

Владимирское управление образования сообщает, что во всех школах и детских садах областного центра соблюдается необходимый температурный режим.«В учреждениях работают все классы и группы. Жалоб не поступало», - уточнили в горадминистрации.С учётом , руководителям рекомендовано с пониманием отнестись к решению родителей оставить ребёнка дома. Прогулом для учеников 1-5 классов не будет считаться неявка при температуре ниже минус 20 градусов, для 5-11 классов — ниже минус 25.При этом изучение школьной программы никто не отменял. Выполнять её в таких случаях придётся самостоятельно.