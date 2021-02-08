На выполнения наказов избирателей депутаты владимирского горсовета получат по 2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии. Глава города Андрей Шохин подтвердил, что городские

На выполнения наказов избирателей депутаты владимирского горсовета получат по 2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии. Глава города Андрей Шохин подтвердил, что городские власти предусмотрели финансовую поддержку каждому из 25 членов горсовета. Деньги из бюджета они получат для выполнения своих предвыборных обещаний. В мэрии рассчитывают, что о наказах избирателей народные депутаты не забудут.