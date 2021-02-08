Каждый депутат получит по 2 млн на округ.

Во Владимире депутатам горсовета на выполнение наказов избирателей выделили 50 миллионов рублей. В итоге получится по 2 миллиона на каждого народного избранника. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Председателю местного парламента Николаю Толбухину предложено вместе с коллегами сформировать реестр наказов. В приоритете – детские и спортивные площадки, места отдыха для пожилых владимирцев, площадки для выгула собак, локальные объекты благоустройства.Отмечается, что к контролю за исполнением чаяний горожан депутатам необходимо активно привлекать и самих жителей - интересоваться их мнением, советоваться и согласовывать свои решения.