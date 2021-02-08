Владимирский ЕРИЦ больше не на улице Крайнова. Офис “Единого расчётно-информационного центра” переехал на улицу Княгининская, дом 7. Режим работы остаётся прежним. Об этом сообщают в

Владимирский ЕРИЦ больше не на улице Крайнова. Офис “Единого расчётно-информационного центра” переехал на улицу Княгининская, дом 7. Режим работы остаётся прежним. Об этом сообщают в обладминистрации. Впрочем, горожане могли увидеть эту информацию в январских платёжках. Там в сноске указано, что переехал ЕРИЦ на новое место ещё 25 января. Режим работы подразделения ЕРИЦ во Владимире: пн