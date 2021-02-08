Режим работы организации остаётся прежним – с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. Телефон ЕРИЦ – 8 (800) 234-59-33.

Единый расчётно-информационный центр Владимирской области переехал на улицу Княгининская, в дом №7. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.Режим работы организации остаётся прежним – с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. Телефон ЕРИЦ – 8 (800) 234-59-33.Компания работает с 2014 года. Она занимается начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, сбором средств за коммуналку, а также формирует единый платёжный документ и доставляет его до абонентов.Среди контрагентов ЕРИЦ - региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, ресурсоснабжающие и управляющие компании, регоператор по вывозу ТКО, а также организации, обслуживающие видеосистемы и домофоны.