Сотрудники транспортной полиции засняли на видеорегистратор кражу мобильного телефона в поезде. Это случилось на станции Владимир. Начальник поезда дальнего следования сообщил

Сотрудники транспортной полиции засняли на видеорегистратор кражу мобильного телефона в поезде. Это случилось на станции Владимир. Начальник поезда дальнего следования сообщил правоохранителям о пьяном пассажире, который нарушает общественный порядок в вагоне. Нетрезвого мужчину попросили на выход вещами. Разговор полицейского и пассажира: Полицейский: Выходите с поезда! Отказываетесь? Пассажир: От меня вы чего хотите? Полицейский: Вещи, чтобы