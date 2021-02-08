Законодательное собрание против исполнительной власти. В областном суде продолжается рассмотрение иска регионального парламента к чиновникам Белого дома. Причина обращения в суд –

Законодательное собрание против исполнительной власти. В областном суде продолжается рассмотрение иска регионального парламента к чиновникам Белого дома. Причина обращения в суд – неисполнение администрацией области закона о приватизации. По нему чиновники должны представлять депутатам ЗС прогнозный план приватизации госсобственности на следующий год. Однако на 2021-ый такой план законодатели так и не увидели. Представители парламента в