Во Владимире вынесли приговор 31-летнему жителю областного центра.

Во Владимире вынесли приговор 31-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что 31 августа прошлого года мужчина находился на улице в состоянии алкогольного опьянения. Недовольный законными действиями сотрудников полиции по пресечению его противоправных действий в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, злоумышленник нанес удар рукой, в которой удерживал стеклянный осколок бутылки, в затылочную область головы сотрудника войск Национальной гвардии РФ.Полицейскому причинены телесные повреждения в виде ушибленной раны затылочной области волосистой части головы, повлекшие за собой легкий вред здоровью.Вину в совершении инкриминируемого ему преступления К. признал в полном объеме.С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, наличия смягчающих обстоятельств в виде полного признания вины, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении 3 несовершеннолетних детей и беременной супруги, возмещения материального и морального вреда в размере 200 тыс. рублей, подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.