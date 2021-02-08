Владелец павильона должен освободить земельный участок по требованию горадминистрации.

Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел мэрии столицы региона к индивидуальному предпринимателю. Горадминистрация требовала освободить земельный участок на Лыбедской магистрали.Рассмотрев дело и выслушав доводы сторон, судья З.В. Попова постановила в течение месяца со дня вступления решения в силу снести выставочный павильон и освободить участок земли площадью 4623 квадратных метра вблизи улицы Подгорная.В течение месяца ответчик может подать апелляцию и обжаловать вынесенный вердикт.