Сейчас, после мусорной реформы, контейнеров для пластика и стекла в городе практически нет.

Когда во владимирских дворах вновь появятся контейнеры для раздельного сбора мусора? И как городские экоактивисты пытаются решить проблему собственными силами?Ещё в прошлом году региональный оператор «Биотехнологии» обещал ввести во Владимире поэтапно раздельный сбор мусора. Однако до сих пор в наших дворах редким образом появляются контейнеры для отдельных мусорных фракций, но сейчас в 2021 году, когда весь мир говорит о бережливости к природе и её ресурсам, это очень странно «валить» в один контейнер «мусорное ассорти». Почему так происходит? Разберемся в причинах.Во Владимире раздельный сбор мусора начал применяться несколько лет назад. Сейчас, после мусорной реформы, контейнеров для пластика и стекла в городе практически нет. Но многие горожане заявляют, что не хотят делать шаг назад.Нина Пржевальская, жительница Владимира: «- Стали бы сортировать? - Стала бы, конечно. Бутылки, так жалко, выкидываем большие. Я хотела бы, чтобы был раздельный сбор».Сейчас услуга раздельного сбора исключена из общего тарифа. Как обещает регоператор «зоны два» компания «Биотехнологии», в этом году альтернативой дворовым контейнерам станут «Экопункты». Здесь за отходы из стекла, пластика и бумаги будут еще и доплачивать. Такие пункты уже появились в Коврове.Альберт Скворцов, заместитель директора компании «Биотехнологии»: «Мы направили письма. Не только во Владимир, но ещё и в Суздаль, с просьбой подыскать достойные участки, на которых можно было бы оставить такие "Экопункты", чтобы можно было подключить их к электроэнергии, чтобы подъезд был для машин для вывоза. Ну, ждём ответов. Первоначально попробуем по одному пункту в каждом районе. Это во Владимире. И один в Суздале».Впрочем, из-за своей малочисленности, «Экопункты» назвать панацеей нельзя, признается замдиректора компании Альберт Скворцов. Без контейнеров все равно не обойтись.Альберт Скворцов, заместитель директора компании «Биотехнологии»: «Сто контейнеров у нас уже установлено по городу, мы дополнительно в этом квартале хотим поставить ещё 300 штук. Будем расширять парк таких контейнеров. Соответственно, тратиться и привлекать инвесторов, чтобы строились новые объекты обработки».Что касается строительства собственной мусоросортировочной станции, пока у регоператора нет даже земельного участка под такой объект. Прорабатывается вопрос о внесении соответствующих изменений в генплан Камешковского района, но проект еще должен пройти публичные слушания, что обычно очень проблематично. Экоактивисты тем временем пытаются решать проблему собственными силами. «Наша задача, чтобы свалки не росли», - говорит Дарья Юрина.Дарья Юрина, экоактивист: «Есть возможность просто привозить в "Спецтранс" на Мостостроевскую, 22 свой сортированный мусор. Где-то раз в месяц проходит акция по раздельному сбору мусора. В последний раз это было в 7 точках по городу. Про эту акцию можно прочитать в «ВКонтакте» в группе «Раздельный сбор.Владимир», либо «Очищаем Владимир от пластика»».Владимирские активисты самостоятельно организует раздельный сбор в Загородном парке. Цена вопроса - 400 рублей. Столько стоит доставка мусора на эко-такси до станции переработки.Любовь Истратова, Александр Чунаев, Илья Хлудов«Вести-Владимир»